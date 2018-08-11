Взрыв, произошедший в ночь на субботу близ британской химической лаборатории "Портон-Даун" не имеет никакого отношения к делу о попытке отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщили в полиции.

Взрыв произошел на заводе по производству военного оборудования всего в нескольких километрах от лаборатории. Одни человек погиб, а еще один госпитализирован.

"В полиции заявили, что взрыв никак не связан с атакой (против С.Скрипаля - ИФ). Расследование инцидента продолжается", - сообщает на своем сайте телеканал "Скай-ньюс".

Именно в лаборатории "Портон-Даун" ранее в этом году проводили анализ проб, в результате которого британская сторона пришла к выводу, что С.Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон считает, что за покушением стоит Россия. Москва эту версию отвергает.