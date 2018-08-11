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Дальнее зарубежье 11.08.2018 19:23

В Египте потерпел крушение катер с немецкими туристами, жертв нет

Катер с тридцатью туристами из Германии потерпел крушение у побережья курорта Хургада в Египте, сообщает издание Nafeza2World.

"Тридцать туристов из Германии были эвакуированы с катера, потерпевшего крушение в Красном море рядом с курортом Хургада в Египте. На помощь иностранцам прибыли другие прогулочные суда, находившиеся неподалеку", - пишет портал.

Никто из туристов не пострадал, более того, они сумели завершить свое путешествие по морю на другом катере.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ТУРИСТЫ, КАТЕР, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]