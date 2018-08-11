В Египте потерпел крушение катер с немецкими туристами, жертв нет

Катер с тридцатью туристами из Германии потерпел крушение у побережья курорта Хургада в Египте, сообщает издание Nafeza2World.
"Тридцать туристов из Германии были эвакуированы с катера, потерпевшего крушение в Красном море рядом с курортом Хургада в Египте. На помощь иностранцам прибыли другие прогулочные суда, находившиеся неподалеку", - пишет портал.
Никто из туристов не пострадал, более того, они сумели завершить свое путешествие по морю на другом катере.
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