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Регион 11.08.2018 18:29

Лавров: специальных встреч Путина и Рухани на Каспийском саммите не планируется, но они могут пообщаться на его "полях"

Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин могут пообщаться "на полях" V Каспийского саммита в казахстанском Актау, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Будут встречи со всеми участниками, каких-то специальных встреч не планируется, но все пять президентов будут в одном месте в одно время, конечно, они пообщаются", - сказал С.Лавров журналистам в Актау, отвечая на вопрос, запланирована ли встреча глав России и Ирана.

В субботу в Актау собрался Совет министров иностранных дел "каспийской пятерки".

12 августа в Актау состоится Пятый каспийский саммит, в котором примут участие президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана В.Путин, Ильхам Алиев, Х.Рухани, Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов.

Как ожидается, центральным событием саммита станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась почти 20 лет.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]