Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин могут пообщаться "на полях" V Каспийского саммита в казахстанском Актау, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Будут встречи со всеми участниками, каких-то специальных встреч не планируется, но все пять президентов будут в одном месте в одно время, конечно, они пообщаются", - сказал С.Лавров журналистам в Актау, отвечая на вопрос, запланирована ли встреча глав России и Ирана.
В субботу в Актау собрался Совет министров иностранных дел "каспийской пятерки".
12 августа в Актау состоится Пятый каспийский саммит, в котором примут участие президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана В.Путин, Ильхам Алиев, Х.Рухани, Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов.
Как ожидается, центральным событием саммита станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась почти 20 лет.
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