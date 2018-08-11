Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин могут пообщаться "на полях" V Каспийского саммита в казахстанском Актау, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Будут встречи со всеми участниками, каких-то специальных встреч не планируется, но все пять президентов будут в одном месте в одно время, конечно, они пообщаются", - сказал С.Лавров журналистам в Актау, отвечая на вопрос, запланирована ли встреча глав России и Ирана.

В субботу в Актау собрался Совет министров иностранных дел "каспийской пятерки".

12 августа в Актау состоится Пятый каспийский саммит, в котором примут участие президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана В.Путин, Ильхам Алиев, Х.Рухани, Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов.

Как ожидается, центральным событием саммита станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась почти 20 лет.