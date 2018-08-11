Министры иностранных дел прикаспийских государств в субботу обсудили подготовку к Каспийскому саммиту, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Накануне V каспийского саммита в Актау под председательством казахстанской стороны состоялось совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.

"Сегодня мы, благодаря поступательному стремлению к компромиссу и поиску взаимоприемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Свидетельством этому является выносимый на подписание президентами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, слова которого приводятся в сообщении.

Проделанная работа была бы неосуществима без активного участия и личного внимания глав прикаспийских государств, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

По итогам совещания принято Протокольное решение министров иностранных дел прикаспийских государств, в котором отражены дальнейшие действия сторон по реализации положений планируемой к подписанию в ходе V каспийского саммита Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В работе совещания приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана - Эльмар Мамедъяров, Ирана - Джавад Зариф, Казахстана - Кайрат Абдрахманов, России - Сергей Лавров и Туркменистана - Рашид Мередов.

12 августа в Актау состоится Пятый каспийский саммит, в котором примут участие президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана Владимир Путин, Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов.

Как ожидается, центральным событием саммита станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась почти 20 лет.