Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 23° 31° 13 Авг 23° 28° 14 Авг 22° 27°

Регион 11.08.2018 19:21

Страны "каспийской пятерки" пришли к консенсусу по всем вопросам взаимодействия на море - глава МИД Казахстана

Министры иностранных дел прикаспийских государств в субботу обсудили подготовку к Каспийскому саммиту, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Накануне V каспийского саммита в Актау под председательством казахстанской стороны состоялось совещание министров иностранных дел прикаспийских государств.

"Сегодня мы, благодаря поступательному стремлению к компромиссу и поиску взаимоприемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Свидетельством этому является выносимый на подписание президентами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, слова которого приводятся в сообщении.

Проделанная работа была бы неосуществима без активного участия и личного внимания глав прикаспийских государств, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.

По итогам совещания принято Протокольное решение министров иностранных дел прикаспийских государств, в котором отражены дальнейшие действия сторон по реализации положений планируемой к подписанию в ходе V каспийского саммита Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В работе совещания приняли участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана - Эльмар Мамедъяров, Ирана - Джавад Зариф, Казахстана - Кайрат Абдрахманов, России - Сергей Лавров и Туркменистана - Рашид Мередов.

12 августа в Актау состоится Пятый каспийский саммит, в котором примут участие президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана Владимир Путин, Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов.

Как ожидается, центральным событием саммита станет подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась почти 20 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, КАСПИЙ, КОНСЕНСУС


Похожие новости


Главы МИД пяти прикаспийских государств встретятся в Актау, чтобы договориться о формах дальнейшего взаимодействия в рамках "пятерки" "Каспийская пятерка" согласовала повестку саммита - МИД Казахстана Главы МИД "каспийской пятерки" встретятся в Актау за день до саммита Эрдоган рассчитывает, что предстоящая летом в Анкаре встреча высокого уровня придаст импульс сотрудничеству с Казахстаном - МИД Глава МИД Казахстана рассчитывает, что предстоящий межкорейский саммит приведет к снятию напряженности на Корейском полуострове Необходимо предпринимать новые шаги по урегулированию конфликта в Сирии - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]