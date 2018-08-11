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Карабахский конфликт 11.08.2018 19:54

Для возобновления переговоров по Карабаху нужен подготовительный этап - Пашинян

Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но для их продолжения нужны предпосылки, заявил премьер республики Никол Пашинян.

"Я отмечал, что мы готовы к любому развитию событий, в том числе и к переговорам. В то же время все мы понимаем, что в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки",- сказал Н.Пашинян в субботу журналистам во время посещения Тавушского района.

"Мы выразили нашу политическую готовность конструктивно продолжить переговорный процесс в рамках наших политических обязательств и в контексте национальных интересов Армении", - отметил он.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]