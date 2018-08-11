Для возобновления переговоров по Карабаху нужен подготовительный этап - Пашинян

Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но для их продолжения нужны предпосылки, заявил премьер республики Никол Пашинян.
"Я отмечал, что мы готовы к любому развитию событий, в том числе и к переговорам. В то же время все мы понимаем, что в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки",- сказал Н.Пашинян в субботу журналистам во время посещения Тавушского района.
"Мы выразили нашу политическую готовность конструктивно продолжить переговорный процесс в рамках наших политических обязательств и в контексте национальных интересов Армении", - отметил он.
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