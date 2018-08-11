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Регион 11.08.2018 20:46

Разбушевавшаяся река унесла мосты на западе Грузии, отрезав десятки семей от внешнего мира

Около 70 семей, проживающих в Сенакском муниципалитете (регион Самегрело), оказались отрезаны от внешнего мира после ливневых дождей, сообщают в субботу грузинские СМИ.

В сообщениях со ссылкой на пресс-службу мэрии муниципалитета говорится, что из-за интенсивных осадков в Сенаки вышла из берегов река Техура. Мощные потоки повредили, а затем полностью снесли мост, связывающий села Ледзадзаме и Кваути.

Еще один мост река разрушила в селе Ушапати. Повреждены и внутренние дороги. Практически во всех селах муниципалитета вода затопила первые этажи домов, дворы и сельскохозяйственные угодья местных жителей.

Повышение уровня воды в реке привело к разрушениям и в самом районном центре - Сенаки. Там размыло участок берега, что создало опасность для населения и повредило автомобильную дорогу на въезде в город.

Кроме того, в Сенаки затоплены и жилые дома, центральная площадь города, а также территория у железнодорожной станции.

По информации СМИ, в настоящее время коммунальные службы муниципалитета работают в чрезвычайном режиме. На местах работает тяжелая техника. Мэрия Сенаки организовала спецгруппы, которые помогают населению бороться с последствиями наводнения.

Работы по ликвидации последствий водной стихии в субботу ведутся и в других городах и селах на западе Грузии, где в течение последних двух суток вышедшие из берегов реки и селевые потоки повредили дороги, подтопили дома, дворы и приусадебные участки местных жителей. В целях превенции из нескольких сел пришлось эвакуировать людей.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛИВЕНЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]