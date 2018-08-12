Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 30° Завтра 23° 28° 14 Авг 23° 28° 15 Авг 23° 29°

СНГ 12.08.2018 09:00

Министры обороны Армении и России обсудили вопросы ВТС

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу в рамках своего визита в Москву, сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы военно-политического и военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией. Стороны также коснулись совместных проектов в международных организациях, в частности в ОДКБ",- говорится в сообщении Минобороны Армении.

Говоря о вопросах военно-технического сотрудничества, министры обороны Армении и России подчеркнули важность своевременной реализации программ в этой области.

Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в зоне ответственности ОДКБ, министры обороны обеих стран отметили необходимость выполнения соглашений, основанных на взаимном доверии и совместных стратегических союзнических интересах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВТС


Похожие новости


Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении - Пашинян Ереван может обратиться к Москве за получением третьего оборонного кредита - глава Минобороны Армении Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову покинуть Армению и вернуться на работу в Москву Новый кандидат от Армении на пост генсека ОДКБ не будет утвержден автоматически - газета Поставки оружия из России в Армению дают сбой - СМИ Москва озабочена событиями в Армении, рассчитывает на конструктив - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]