Министры обороны Армении и России обсудили вопросы ВТС

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу в рамках своего визита в Москву, сообщила пресс-служба Минобороны Армении.
"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы военно-политического и военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией. Стороны также коснулись совместных проектов в международных организациях, в частности в ОДКБ",- говорится в сообщении Минобороны Армении.
Говоря о вопросах военно-технического сотрудничества, министры обороны Армении и России подчеркнули важность своевременной реализации программ в этой области.
Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в зоне ответственности ОДКБ, министры обороны обеих стран отметили необходимость выполнения соглашений, основанных на взаимном доверии и совместных стратегических союзнических интересах.
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