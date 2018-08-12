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СНГ 12.08.2018 10:36

Учения авиации стран ОДКБ впервые состоятся под Екатеринбургом

Командно-штабные учения Коллективных авиационных сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Воздушный мост" состоятся в Свердловской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Авиационные учения пройдут под Екатеринбургом в начале октября, в них примут участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные маневры будут проходить впервые. Россию будет представлять Центральный военный округ.

На учениях отработают организацию и систему управления воздушными перевозками в Центрально-Азиатском районе. Основным аэродромом для учений станет "Кольцово" в Екатеринбурге, будет задействована транспортная авиация четырех стран - Армении, Белоруссии, Казахстана и России.

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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, УЧЕНИЯ, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]