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Дальнее зарубежье 12.08.2018 11:11

Десять человек получили ранения в результате стрельбы в Манчестере

Не менее десяти человек попали в больницу в Великобритании после того, как в Манчестере произошла стрельба, передает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюз".

По данным телеканала, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

"В настоящий момент к нам в больницу поступило несколько человек, которых лечат от ран различной степени тяжести, но по счастью, большая часть из них не представляет угрозы для жизни", - приводит телеканал слова представителя полиции Деборы Дули.

"Офицеры пытаются определить, где именно имел место инцидент, и кто несет ответственность за эту опасную атаку", - отметила она.

По ее словам, стрельба произошла спустя несколько часов после окончания в этом районе карибского карнавала, поэтому на улицах в момент инцидента присутствовало много людей.

На место событий направлены дополнительные силы полиции, добавляет "Скай-ньюз".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МАНЧЕСТЕР, СТРЕЛЬБА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]