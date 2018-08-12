Десять человек получили ранения в результате стрельбы в Манчестере

Не менее десяти человек попали в больницу в Великобритании после того, как в Манчестере произошла стрельба, передает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюз".

По данным телеканала, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

"В настоящий момент к нам в больницу поступило несколько человек, которых лечат от ран различной степени тяжести, но по счастью, большая часть из них не представляет угрозы для жизни", - приводит телеканал слова представителя полиции Деборы Дули.

"Офицеры пытаются определить, где именно имел место инцидент, и кто несет ответственность за эту опасную атаку", - отметила она.

По ее словам, стрельба произошла спустя несколько часов после окончания в этом районе карибского карнавала, поэтому на улицах в момент инцидента присутствовало много людей.

На место событий направлены дополнительные силы полиции, добавляет "Скай-ньюз".