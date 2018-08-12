Десять человек получили ранения в результате стрельбы в Манчестере

Не менее десяти человек попали в больницу в Великобритании после того, как в Манчестере произошла стрельба, передает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюз".
По данным телеканала, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.
"В настоящий момент к нам в больницу поступило несколько человек, которых лечат от ран различной степени тяжести, но по счастью, большая часть из них не представляет угрозы для жизни", - приводит телеканал слова представителя полиции Деборы Дули.
"Офицеры пытаются определить, где именно имел место инцидент, и кто несет ответственность за эту опасную атаку", - отметила она.
По ее словам, стрельба произошла спустя несколько часов после окончания в этом районе карибского карнавала, поэтому на улицах в момент инцидента присутствовало много людей.
На место событий направлены дополнительные силы полиции, добавляет "Скай-ньюз".
Президент Азербайджана прибыл в Актау для участия в Пятом саммите прикаспийских государств
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Для возобновления переговоров по Карабаху нужен подготовительный этап - Пашинян
Европейские фондовые индексы упали в пятницу на опасениях по поводу Турции
Самед Гурбанов возглавил правлениe Азербайджано-российского делового совета
Азербайджан в январе-июле сократил экспорт задекларированных объемов газа на 5,6%
Эвакуация граждан с затопленных в результате ливней районов проводится на северо-западе Азербайджана
Президент Азербайджана наградил дирижера Теймура Геокчаева орденом «Шохрат»
Две туристки подрались в Риме у фонтана Треви за право первого селфи
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Заур Алиев примет участие в бизнес-форуме Caspian European Club
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений