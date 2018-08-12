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Дальнее зарубежье 12.08.2018 12:23

Мадуро выдвинул условие для участия ФБР в расследовании покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что, если Вашингтон будет сотрудничать с Каракасом по делу о покушении на него, то венесуэльские власти позволят агентам ФБР приехать в Венесуэлу для оказания помощи.

По данным СМИ, выступая перед военными, Н.Мадуро сказал, что в случае, если Вашингтон подтвердит готовность "ФБР расследовать связи между планом убийства (президента - ИФ) и Флоридой... то я согласился бы на то, чтобы сотрудники ФБР приехали сюда".

Власти Венесуэлы, в частности, считают ответственным за планирование покушения Османа Дельгадо Табоски, который проживает в Майами (Флорида).

Кроме того, они утверждают, что к покушению причастны два венесуэльских депутата - Хулио Борхес и Хуан Рекесенс. Х.Рекесес был задержан стражами порядка, а Х.Борхес находится в Колумбии. Всего власти задержали 10 человек.

Между тем, согласно сообщениям СМИ, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявлял, что временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори выражал беспокойство в связи с попыткой покушения на Н.Мадуро и говорил о "желании правительства (США - ИФ) сотрудничать".

Попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата была предпринята в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на военном параде.

Через несколько дней Н.Мадуро представил предварительные данные расследования покушения, возложив ответственность на США, Колумбию и правую оппозицию в стране.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПОКУШЕНИЕ, ФБР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]