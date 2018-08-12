Убийство тремя сестрами их отца в Москве было преднамеренным и, возможно, спланированным - источник

Громкое убийство в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к следствию.

"В ходе расследования стало ясно, что девушки не спонтанно совершили убийство, как предполагалось первоначально. Их действия были продуманны и, скорее всего, спланированы заранее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что убийство отца было совершено его же охотничьим ножом.

"В тот день они заранее открыли его автомобиль и достали оттуда его нож, зная, где он хранит холодное оружие", - отметил источник.

Касаясь 35 ножевых ран, нанесенных отцу дочерями, источник сказал: "Они по своей неопытности просто не знали, как быстро убить его".

Этим же ножом, по данным следствия, две из сестер нанесли себе порезы на руках для того, чтобы представить дело так, якобы сначала на них напал отец, а затем они вынуждены были отбиваться.

"Важно знать, что девушки непростые - они умные, неплохо учились в школе, отзывы о них из школы только положительные", - добавил собеседник агентства.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Останкинский суд Москвы 2 августа заключил Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их несовершеннолетнюю младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), что предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила ранее "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".