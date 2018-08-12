Перебазирование Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан планируют завершить в 2020 году

Каспийская флотилия (КФл) будет перебазирована из Астрахани в Каспийск (Дагестан), как ожидается, в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье заместитель председателя Общественного совета при министерстве обороны России Александр Каньшин.

"Военно-морская база (ВМБ), строительство которой в течение 2018-2020 годов завершит Минобороны в Дагестане, имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности. Она также окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие региона, В частности, строительство и дальнейшее обслуживание инфраструктуры ВМБ создаст дополнительно несколько тысяч рабочих мест", - сказал А.Каньшин.

По его словам, "строители, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, проделывают огромную работу, создавая пирсы, причалы, пункты обслуживания, возводя жильё для военнослужащих".

Руководство Минобороны, отметил собеседник агентства, высоко оценивает боевой потенциал Кфл.

"Наряду с двумя флотами - Черноморским и Северным - флотилия принимала участие в крупнейшей в сегодняшней истории России операции по борьбе с международным терроризмом в Сирии. Флотилия успешно выполнила все поставленные перед ней задачи. Её моряки первыми осуществили нанесение ударов крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря по террористам на территории Сирии", - напомнил А.Каньшин.

2 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о переводе КФл из Астрахани в Каспийск.

КФл - старейшее оперативное объединение Военно-морского флота (ВМФ) России. Она была создана в 1722 году императором Петром Первым. Сегодня в составе флотилии более 70 различных надводных кораблей, поисково-спасательные суда, части береговых войск, авиацию, а также части специального, технического и других видов обеспечения. Свыше 85% техники и вооружения - современные образцы.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв сообщил журналистам, что после перевода КФл из Астрахани в Каспийск на прежнем месте базирования останется подразделение охраны ближнего водного района.