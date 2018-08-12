Акула атаковала подводного охотника на соревнованиях у берегов Приморья

Участник чемпионата по подводной охоте у берегов Приморья подвергся нападению акулы, человек не пострадал.
"Это произошло накануне у острова Желтухина в заливе Петра Великого при охоте на лакедру. Подводный охотник подстрелил рыбу, но ее попыталась забрать акула, она кусала человека за ласты. Охотник не пострадал, он позвал на помощь, подошел катер, только после этого акула уплыла", - сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс - Дальний Восток" организатор соревнований, президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
По его словам, это была сельдевая акула длиной 2,5 метра.
Д.Анашкин отметил, что это нападение было спровоцировано охотой.
"Охотник подготовленный, он потом продолжил участвовать в соревнованиях. Однако надо сделать выводы, быть готовым к тому, что акула может напасть. Всегда необходим сопровождающий катер", - сказал Д.Анашкин.
Он добавил, что за его 18-летний опыт подводной охоты подобных случаев не было.
В Приморье за последние годы отмечалось несколько случаев нападения акул на человека. Так, летом 2011 года бухте Теляковского акула откусила руки 25-летнему мужчине. Тем же летом у острова Желтухина акула ранила 16-летнего подростка.
Президент Азербайджана прибыл в Актау для участия в Пятом саммите прикаспийских государств
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Для возобновления переговоров по Карабаху нужен подготовительный этап - Пашинян
Европейские фондовые индексы упали в пятницу на опасениях по поводу Турции
Самед Гурбанов возглавил правлениe Азербайджано-российского делового совета
Азербайджан в январе-июле сократил экспорт задекларированных объемов газа на 5,6%
Эвакуация граждан с затопленных в результате ливней районов проводится на северо-западе Азербайджана
Президент Азербайджана наградил дирижера Теймура Геокчаева орденом «Шохрат»
Две туристки подрались в Риме у фонтана Треви за право первого селфи
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Заур Алиев примет участие в бизнес-форуме Caspian European Club
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений