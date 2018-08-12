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СНГ 12.08.2018 13:59

Акула атаковала подводного охотника на соревнованиях у берегов Приморья

Участник чемпионата по подводной охоте у берегов Приморья подвергся нападению акулы, человек не пострадал.

"Это произошло накануне у острова Желтухина в заливе Петра Великого при охоте на лакедру. Подводный охотник подстрелил рыбу, но ее попыталась забрать акула, она кусала человека за ласты. Охотник не пострадал, он позвал на помощь, подошел катер, только после этого акула уплыла", - сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс - Дальний Восток" организатор соревнований, президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

По его словам, это была сельдевая акула длиной 2,5 метра.

Д.Анашкин отметил, что это нападение было спровоцировано охотой.

"Охотник подготовленный, он потом продолжил участвовать в соревнованиях. Однако надо сделать выводы, быть готовым к тому, что акула может напасть. Всегда необходим сопровождающий катер", - сказал Д.Анашкин.

Он добавил, что за его 18-летний опыт подводной охоты подобных случаев не было.

В Приморье за последние годы отмечалось несколько случаев нападения акул на человека. Так, летом 2011 года бухте Теляковского акула откусила руки 25-летнему мужчине. Тем же летом у острова Желтухина акула ранила 16-летнего подростка.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИМОРЬЕ, АКУЛА, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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