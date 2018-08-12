Путин прибыл в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Актау, где примет участие в Пятом саммите каспийских государств.

В саммите также будут участвовать президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев и Гурбангулы Бердымухамедов, а также правительственные делегации.

Предполагается, что лидеры рассмотрят ключевые аспекты сотрудничества на Каспии в различных сферах, обсудят ход реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств "каспийской пятерки". Кроме того, планируется определить приоритеты развития на период следующей встречи в таком формате.

Центральным событием саммита должно стать подписание на высшем уровне Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Переговоры о правовом статусе богатого природными ресурсами Каспийского моря ведутся более 20 лет из-за различий в позициях пяти государств региона: России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Эти разногласия тормозили принятие Конвенции.

5 декабря 2017 года глава МИД Сергей Лавров по итогам прошедшей в Москве встречи министров иностранных дел "каспийской пятерки" заявил, что ее участники договорились по всем ключевым положениям конвенции о правовом статусе Каспия, а текст документа фактически готов к подписанию лидерами пяти прикаспийских стран.

29 июня В.Путин принял предложение правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как сообщили ранее в пресс-службе президента РФ, "многолетняя работа переговорщиков и экспертов позволила подготовить тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников".

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.

Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, а все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.

Кроме того, в рамках встречи будет подписан ряд пятисторонних межправительственных документов.

В частности, будут подписаны два пятисторонних межправительственных соглашения, направленных на укрепление экономических связей: о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и в области транспорта.

Одной из задач, которые стоят перед "каспийской пятеркой", является наращивание объемов торговли и превращение Каспия в один из наиболее эффективных в Евразии узлов мультимодальных транспортных маршрутов.

Ожидается, что на саммите будет подписано соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море - по борьбе с терроризмом, с организованной преступностью и о взаимодействии пограничных ведомств.