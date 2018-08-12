Американские ультраправые в годовщину событий в Шарлоттсвилле готовятся к демонстрациям перед Белым домом

Сторонники ультраправых и их оппоненты в воскресенье - в годовщину всплеска насилия в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния) - собираются выйти на демонстрации в Вашингтоне, к Белому дому, сообщает издание "Хилл".
Митинг ультраправых организовывает движение "Объединенных правых", которое год назад призывало к акциям протеста в Шарлоттсвилле.
Организаторы призывают участников демонстрации в Вашингтоне приносить флаги США и Конфедеративных Штатов Америки и не поддаваться на провокации.
Также к Белому дому должны прийти противники ультраправых - члены организации левого толка "Answer Coalition".
Западные СМИ отмечают, что на демонстрации у Белого дома будет запрещено проносить огнестрельное оружие, в том числе лицам, имеющим право его ношения в публичных местах.
12 августа 2017 года в Шарлоттсвилле один человек погиб, а еще 19 пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых. В свою очередь ультраправые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки - генералу Роберту Эдварду Ли. Водитель автомобиля, придерживающийся неонацистских взглядов, скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.
Ранее американские СМИ сообщали, что член Конгресса США от Республиканской партии Том Гарретт рассказал об обсуждении на брифинге с директором ФБР Кристофером Рэем возможного российского вмешательства в события прошлого года в Шарлоттсвилле. Так, Т.Гарретт задал вопрос, могли ли события в Шарлоттсвилле быть спровоцированы вмешательством из России, и получил положительный ответ.
ФБР пока не прокомментировало слова Т.Гарретта, однако директор ФБР месяц назад упоминал возможность иностранного влияния, которое провоцирует акты насилия в стране.
В свою очередь президент США Дональд Трамп накануне годовщины событий в Шарлоттсвилле призвал нацию к единству.
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