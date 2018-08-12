В казахстанском Актау начал работу пятый саммит глав прикаспийских государств, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

По приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для участия в саммите прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Главы государств обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности и другие.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана, повестка пятого Каспийского саммита согласована всеми сторонами и включает три основных вопроса: 1. Правовой статус Каспийского моря. 2. Вопросы сотрудничества на Каспии (экономика и транспорт; экология и защита биоресурсов; безопасность), 3. Региональная и глобальная международные тематики".

Основным итоговым документом саммита, как ожидается, станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась на протяжении более 20 лет.