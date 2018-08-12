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Регион 12.08.2018 13:10

Пятый саммит "каспийской пятерки" стартовал в Казахстане

В казахстанском Актау начал работу пятый саммит глав прикаспийских государств, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

По приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева для участия в саммите прибыли президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, России Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Главы государств обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности и другие.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана, повестка пятого Каспийского саммита согласована всеми сторонами и включает три основных вопроса: 1. Правовой статус Каспийского моря. 2. Вопросы сотрудничества на Каспии (экономика и транспорт; экология и защита биоресурсов; безопасность), 3. Региональная и глобальная международные тематики".

Основным итоговым документом саммита, как ожидается, станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась на протяжении более 20 лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, САММИТ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]