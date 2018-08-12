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Регион 12.08.2018 13:27

Каспийская "пятерка" подписывает документ о кооперации в новых условиях - Назарбаев

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря следует воспринимать как начало сотрудничества стран в новых условиях, заявляет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Считаю, что мы должны рассматривать подписание данного документа (Конвенция о правовом статусе Каспийского моря - ИФ-К) как старт кооперации наших стран в новых условиях", - сказал Н.Назарбаев на V саммите глав прикаспийских государств в Актау в воскресенье.

Он напомнил о сомнениях ряда экспертов, не веривших, что "Каспийская пятерка" сумеет договориться.

"Однако сегодня своим примером мы говорим, что в Актау в результате совместной работы нам удалось прийти к общему знаменателю и взаимопониманию. (...) В ближайший час нами будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Должен признать, что консенсус сложился нелегко и не сразу. Переговоры продолжались более 20 лет, требовали немалых совместных усилий сторон. Тем не менее, обсуждения столь сложной тематики проходили в духе добрососедства и партнерства", - добавил Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]