Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря следует воспринимать как начало сотрудничества стран в новых условиях, заявляет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Считаю, что мы должны рассматривать подписание данного документа (Конвенция о правовом статусе Каспийского моря - ИФ-К) как старт кооперации наших стран в новых условиях", - сказал Н.Назарбаев на V саммите глав прикаспийских государств в Актау в воскресенье.
Он напомнил о сомнениях ряда экспертов, не веривших, что "Каспийская пятерка" сумеет договориться.
"Однако сегодня своим примером мы говорим, что в Актау в результате совместной работы нам удалось прийти к общему знаменателю и взаимопониманию. (...) В ближайший час нами будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Должен признать, что консенсус сложился нелегко и не сразу. Переговоры продолжались более 20 лет, требовали немалых совместных усилий сторон. Тем не менее, обсуждения столь сложной тематики проходили в духе добрососедства и партнерства", - добавил Н.Назарбаев.
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