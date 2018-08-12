Не менее шести человек погибли на севере Иордании в ходе антитеррористической операции

По меньшей мере шесть человек были убиты в городе Ас-Сальт на севере Иордании в ходе рейда против местной террористической ячейки, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя иорданского правительства.

Трое погибших - террористы, а еще три - сотрудники иорданских служб безопасности.

Во время операции, проводимой сотрудниками сил специальных операций, военными и полицией, также задержали еще пять человек.

По данным СМИ, застигнутые врасплох в Ас-Сальте террористы отказались сдаться и открыли огонь по силам безопасности. Затем боевики подорвали здание, в котором они укрывались.

СМИ напоминают, что рейд в Ас-Сальте был организован после того, как в минувшую пятницу в населенном преимущественно христианами городе Фухейс, к западу от Аммана, возле патрульного автомобиля сработало самодельное взрывное устройство. Тогда один сотрудник сил безопасности погиб, а еще шесть получили ранения.

Ответственность за это нападение никто на себя не взял.

СМИ отмечают, что Иордания играет важнейшую роль в возглавляемой США международной коалиции против группировки "Исламское государство"