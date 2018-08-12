Рухани: страны каспийской пятерки будут защищать СВПД

Страны "каспийской пятерки" намерены защищать иранскую ядерную сделку, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Отрадно, что прикаспийские страны подчёркивают многосторонность и возражают против односторонних действий, которые сегодня развиваются некоторыми странами", - сказал Х.Рухани, выступая на заседании Пятого Каспийского саммита.

"Прикаспийские страны подчеркивают защиту СВПД в качестве ценной международной договоренности", - подчеркнул он.

Президент Ирана отметил, что эта договоренность направлена на укрепление регионального сотрудничества и развитие отношений между прикаспийскими странами.