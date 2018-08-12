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Регион 12.08.2018 13:46

Рухани: страны каспийской пятерки будут защищать СВПД

Страны "каспийской пятерки" намерены защищать иранскую ядерную сделку, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Отрадно, что прикаспийские страны подчёркивают многосторонность и возражают против односторонних действий, которые сегодня развиваются некоторыми странами", - сказал Х.Рухани, выступая на заседании Пятого Каспийского саммита.

"Прикаспийские страны подчеркивают защиту СВПД в качестве ценной международной договоренности", - подчеркнул он.

Президент Ирана отметил, что эта договоренность направлена на укрепление регионального сотрудничества и развитие отношений между прикаспийскими странами.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]