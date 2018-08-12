Разграничение дна и недр Каспия еще не определено, этот вопрос будет урегулирован дополнительно - Рухани

Вопрос разграничительных линий на Каспийском море будет обсуждаться дополнительно, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"В конвенции о правовом статусе каспийского море разграничение дна и недр не определено ещё. Этот вопрос будет урегулирован дополнительно в ходе договорённостей между соответствующими сторонами", - заявил Х.Рухани, выступая на пятом саммите каспийских государств.