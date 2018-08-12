Путин о каспийской конвенции: на основе консенсуса выработан современный, сбалансированный международный договор

Конвенция о статусе Каспия выработана на основе консенсуса, это современный и сбалансированный документ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу поблагодарить всех причастных к этому большому делу - и лидеров государств, и переговорщиков, экспертов. На основе консенсуса и взаимного учета интересов выработан современный и сбалансированный международный договор, Конвенция, которая приходит на замену советско-иранским договоренностям 1921 и 1940 гг.", - сказал В.Путин на V Каспийском саммите в Актау.

По его словам, важно, что Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений Каспия, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, а также гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствия на море вооруженных сил внерегиональных держав.