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Регион 12.08.2018 14:14

Москва за более продолжительный мораторий на промысел осетровых на Каспии - Путин

Россия готова поддержать более продолжительный мораторий на коммерческий вылов осетровых в Каспии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В прошлом году профильная межправкомиссия "пятерки" приняла важное решение продлить запрет на коммерческий лов осетровых. Россия приветствует временный отказ прикаспийских государств от промысла этой ценной рыбы и готова поддержать более продолжительный мораторий" - заявил В.Путин, выступая на Каспийском саммите.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ОСЕТРОВЫЕ, МОРАТОРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]