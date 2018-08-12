Москва за более продолжительный мораторий на промысел осетровых на Каспии - Путин

Россия готова поддержать более продолжительный мораторий на коммерческий вылов осетровых в Каспии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В прошлом году профильная межправкомиссия "пятерки" приняла важное решение продлить запрет на коммерческий лов осетровых. Россия приветствует временный отказ прикаспийских государств от промысла этой ценной рыбы и готова поддержать более продолжительный мораторий" - заявил В.Путин, выступая на Каспийском саммите.
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