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Регион 12.08.2018 14:32

Путин: РФ поддерживает создание каспийского экономфорума, предлагает "пятерке" развивать цифровую экономику

Россия предлагает странам "Каспийской пятерки" сосредоточиться на развитии цифровой экономики, поддерживает создание каспийского экономического форума, завил президент РФ Владимир Путин.

"Россия предлагает странам "пятерки" сфокусироваться на сотрудничестве в сфере цифровой экономики, активно внедрять информационно-коммуникационные технологии и электронную коммерцию, заниматься цифровизацией внешнеторговых операций, грузоперевозок и логистики", - сказал президент РФ на V Каспийском саммите в Актау.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что межправсоглашение о сотрудничестве в сфере транспорта на Каспии будет способствовать формированию общей интегрированной инфраструктуры. "Транспортная взаимосвязанность - один из ключевых факторов обеспечения устойчивого роста и укрепления кооперации наших государств", - сказал В.Путин.

Президент РФ подчеркнул, что сотрудничество Каспийских государств, благодаря документу, выйдет на качественно новый партнерский уровень, для чего создается нормативная база, в том числе подписываемые в Актау шесть профильных соглашений в сфере экономики, транспорта и безопасности.

"Россия нацелена на совместную энергичную работу по их реализации со всеми Каспийскими государствами", - сказал В.Путин.

Он обратил внимание на то, что соглашение об экономическом сотрудничестве на Каспии уделит приоритетное внимание наращиванию региональных торгово-экономических связей и углублению тесной и взаимовыгодной кооперации. Объем российской торговли с прикаспийскими государствами, заметил он, постоянно растет, и в 2017 году увеличился более чем на 20%, составив 22 млрд долларов. "А в январе-мае этого года он вырос еще более чем на 10%. Принимаемое решение о создании Каспийского экономического форума позволит укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран", - сказал глава государства.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ЭКОНОМИКА, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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