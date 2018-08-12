Россия предлагает странам "Каспийской пятерки" сосредоточиться на развитии цифровой экономики, поддерживает создание каспийского экономического форума, завил президент РФ Владимир Путин.
"Россия предлагает странам "пятерки" сфокусироваться на сотрудничестве в сфере цифровой экономики, активно внедрять информационно-коммуникационные технологии и электронную коммерцию, заниматься цифровизацией внешнеторговых операций, грузоперевозок и логистики", - сказал президент РФ на V Каспийском саммите в Актау.
По его словам, российская сторона рассчитывает, что межправсоглашение о сотрудничестве в сфере транспорта на Каспии будет способствовать формированию общей интегрированной инфраструктуры. "Транспортная взаимосвязанность - один из ключевых факторов обеспечения устойчивого роста и укрепления кооперации наших государств", - сказал В.Путин.
Президент РФ подчеркнул, что сотрудничество Каспийских государств, благодаря документу, выйдет на качественно новый партнерский уровень, для чего создается нормативная база, в том числе подписываемые в Актау шесть профильных соглашений в сфере экономики, транспорта и безопасности.
"Россия нацелена на совместную энергичную работу по их реализации со всеми Каспийскими государствами", - сказал В.Путин.
Он обратил внимание на то, что соглашение об экономическом сотрудничестве на Каспии уделит приоритетное внимание наращиванию региональных торгово-экономических связей и углублению тесной и взаимовыгодной кооперации. Объем российской торговли с прикаспийскими государствами, заметил он, постоянно растет, и в 2017 году увеличился более чем на 20%, составив 22 млрд долларов. "А в январе-мае этого года он вырос еще более чем на 10%. Принимаемое решение о создании Каспийского экономического форума позволит укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран", - сказал глава государства.
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