Президент Ирана делает акцент на военных ограничениях в Каспийском регионе

Президент Ирана Хасан Рухани обратил внимание на положение конвенции о правовом статусе Каспийского моря, касающееся запрета на присутствие в нем иностранных вооружённых сил.
"В этой конвенции помимо подчеркивания полной принадлежности Каспийского моря прикаспийским странам отмечаются такие важные принципы как акцент на запрет на присутствие иностранных вооружённых сил, монополия на любое мореплавание исключительно под флагом пяти прикаспийских стран, запрет на предоставление территорий прикаспийских стран иностранцам для принятия действий и агрессии против другого прикаспийского государства", - сказал он.
Он подчеркнул, что любое строительство военных баз и их предоставление другим странам, проход военных кораблей, авианосцев и подводных лодок, пролёт военных самолетов через Каспий запрещается.
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