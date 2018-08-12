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Регион 12.08.2018 15:15

Переговоры по определению методов обозначения исходных линий на Каспии должны быть продолжены, считает Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани призвал продолжить переговоры по разграничению линий на Каспийском море.

"Переговоры для окончательной договорённости, в частности, в области разграничения и определения методов начертания и обозначения исходных линий, должны быть продолжены", - заявил Х.Рухани на пятом саммите каспийских государств.

Он отметил, что с помощью взаимопонимания между переговорщиками пяти стран должны быть разработаны отдельные соглашения по этому вопросу.

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Тэги: ИРАН, КАСПИЙ, РАЗГРАНИЧЕНИЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]