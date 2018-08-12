Переговоры по определению методов обозначения исходных линий на Каспии должны быть продолжены, считает Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани призвал продолжить переговоры по разграничению линий на Каспийском море.

"Переговоры для окончательной договорённости, в частности, в области разграничения и определения методов начертания и обозначения исходных линий, должны быть продолжены", - заявил Х.Рухани на пятом саммите каспийских государств.

Он отметил, что с помощью взаимопонимания между переговорщиками пяти стран должны быть разработаны отдельные соглашения по этому вопросу.