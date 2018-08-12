Каспийское море должно навсегда стать зоной мира и доверия - Бердымухамедов

Каспийское море должно быть постоянной зоной взаимодоверия, а все вопросы по нему должны решаться мирным путем, считает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Каспийское море навсегда должно стать зоной мира, добрососедства, взаимопонимания и доверия. Все вопросы здесь надо решать только мирными переговорными средствами", - сказал Г.Бердымухамедов на саммите в Актау в воскресенье.