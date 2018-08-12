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Регион 12.08.2018 16:19

Путин предлагает прикаспийским странам подготовить программу совместных проектов в области туризма

Президент РФ Владимир Путин считает перспективным направлением развитие туризма в Каспийском регионе.

"Перспективной сферой сотрудничества является и туризм: по имеющимся оценкам курорты Каспийского моря потенциально могут принимать более одного миллиона отдыхающих ежегодно. Но нужна, безусловно, современная туристическая инфраструктура", - сказал В.Путин, выступая на Каспийском саммите.

Он рассказал, что в России в настоящее время строится морской лайнер "Петр Великий", его ввод в эксплуатацию ожидается в 2019 г. На этом лайнере, добавил президент, можно будет впервые совершать круговые круизные поездки по Каспию с заходом в порты всех пяти прикаспийских государств.

"Кроме того, планируем ускорить развитие туристических кластеров в прибрежных зонах, возводить новые отели и базы отдыха", - сказал В.Путин.

По его словам, профильные ведомства пяти стран могли бы подготовить программу совместных проектов в области туризма.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]