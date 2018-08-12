Лидеры пяти прикаспийский государств подписали конвенцию о правовом статусе Каспия

Саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием исторического документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.
Как заявили ранее в пресс-службе президента РФ, "многолетняя работа переговорщиков и экспертов позволила подготовить тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников".
Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всем участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ
В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.
Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно Конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.
В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.
Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, а все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.
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