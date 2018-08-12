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Регион 12.08.2018 14:23

Акватория Каспия разграничена на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство - конвенция

Дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу согласно Конвенции о правовом статусе Каспия.

Документ в воскресенье был подписан лидерами России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана на V Каспийском саммите в Актау.

Акватория Каспия будет разграничена на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство, отмечается в конвенции.

Каждая сторона установит территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, они будут отмеряться от исходных линий, определенных в соответствии с конвенцией.

Кроме того, каждая сторона имеет право установить рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающих к территориальным водам.

Согласно конвенции, суверенитет каждой стороны распространяется "за пределы ее сухопутной территории и внутренних вод на примыкающий морской пояс, называемый территориальными водами, равно как на его дно и недра, а также на воздушное пространство над ним".

В конвенции прописан принцип определения внешней границы территориальных вод, отмечается, что внешняя граница территориальных вод является государственной границей.

"Разграничение внутренних и территориальных вод между государствами со смежными побережьями осуществляется по договоренности между ними с учетом принципов и норм международного права", - говорится в документе.

Разграничение дна и недр Каспия на сектора осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.

Одновременно в конвенции подчеркивается, что прибрежное государство в пределах своего сектора может устанавливать зоны безопасности, которые "не будут простираться более чем на 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края искусственных островов, установок и сооружений".

Географические координаты, контуры зон безопасности таких сооружений должны быть сообщены всем сторонам, зоны должны уважать все суда. При этом создание таких сооружений и зон не должно приводить к ущемлению прав и свобод других сторон или к неоправданным помехам их осуществления.

Что касается десятимильной рыболовной зоны, то каждая из сторон обладает исключительным правом на осуществление там рыболовного промысла. Стороны могут совместно определять общий допустимый улов совместных водных биоресурсов на Каспии и распределять его на национальные квоты.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ДОКУМЕНТ, ПОДРОБНОСТИ


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