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Регион 12.08.2018 14:38

Лидеры прикаспийских стран подписали межправсоглашение о предотвращении инцидентов на море

Участники пятого Каспийского саммита подписали межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море.

Согласно проекту документа, ранее одобренного правительством РФ, целью соглашения является обеспечение безопасности плавания военных кораблей и полетов воздушных судов Вооруженных сил стран-подписантов на Каспийском море и в воздушном пространстве над ним.

Кроме того, на саммите подписаны протокол по борьбе с терроризмом, протокол по борьбе с организованной преступностью и протокол о взаимодействии пограничных ведомств.

Протоколы предусматриваются к соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности в этом регионе.

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Тэги: КАСПИЙ, СОГЛАШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]