Лидеры прикаспийских стран подписали межправсоглашение о предотвращении инцидентов на море

Участники пятого Каспийского саммита подписали межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море.

Согласно проекту документа, ранее одобренного правительством РФ, целью соглашения является обеспечение безопасности плавания военных кораблей и полетов воздушных судов Вооруженных сил стран-подписантов на Каспийском море и в воздушном пространстве над ним.

Кроме того, на саммите подписаны протокол по борьбе с терроризмом, протокол по борьбе с организованной преступностью и протокол о взаимодействии пограничных ведомств.

Протоколы предусматриваются к соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности в этом регионе.