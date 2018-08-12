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Регион 12.08.2018 14:52

Каспийская "пятерка" заключила соглашения в сферах торговли и транспорта

Два пятисторонних межправительственных соглашения в экономической сфере подписаны на пятом Каспийском саммите.

Одно из них направлено на сотрудничество в торгово-экономической сфере, второе - в области транспорта.

Как сообщалось, цель первого соглашения - формирование международно-правовой базы торгово-экономических отношений на основе равноправия и взаимной выгоды в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик государств сторон, представляющих взаимный интерес.

Предполагается, что стороны в соответствии с национальным законодательством будут содействовать эффективному использованию экономических ресурсов, реализации совместных инвестиционных проектов и программ, обмену опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон, взаимодействию в сфере цифровой экономики, развитию сотрудничества между регионами и городами сторон.

Соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта предполагает деятельность региона Каспийского моря как крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия стран при осуществлении перевозок.

Договор призван способствовать развитию морских, железнодорожных, автомобильных, воздушных и мультимодальных перевозок между прикаспийскими государствами и транзиту на основе равных и взаимовыгодных условий доступа перевозчиков и грузовладельцев к объектам транспортной инфраструктуры. Планируется также совместно выработать меры по привлечению дополнительных транспортных грузопотоков, развитию пассажирских перевозок, прежде всего регулярных, а также международному круизному судоходству.

Кроме того, планируется содействовать налаживанию контактов между транспортными компаниями, разработке привлекательных тарифных условий, способствовать созданию логистических центров, повышению качества и развитию международных транспортных коридоров.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]