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Регион 12.08.2018 16:43

Путин предлагает странам Каспия проводить регулярные консультации военно-морских флотов

Президент РФ Владимир Путин высказался за углубление партнерских связей Прикаспийских государств по линии военно-морских флотов.

"Полагаем важным развивать партнерские связи по военно-морской линии, в частности, осуществлять регулярные взаимные визиты кораблей, расширять практику совместного участия экипажей судов в различных мероприятиях", - сказал В.Путин, выступая на V Каспийском саммите в Актау.

Он, в частности, предложил морякам принять участие в конкурсе "Кубок моря", который проводится в Каспийском регионе в рамках Международных армейских игр.

Президент отметил также важность соглашения о предотвращении инцидентов на Каспии, добавив, что оно "будет значительно укреплять систему мер доверия в регионе".

"Действенным механизмом сотрудничества на этом направлении могли бы стать регулярные консультации по линии военно-морского флота наших стран, встречи командующих флотами", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАСПИЙ, ВМФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]