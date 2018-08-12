Путин предлагает странам Каспия проводить регулярные консультации военно-морских флотов

Президент РФ Владимир Путин высказался за углубление партнерских связей Прикаспийских государств по линии военно-морских флотов.

"Полагаем важным развивать партнерские связи по военно-морской линии, в частности, осуществлять регулярные взаимные визиты кораблей, расширять практику совместного участия экипажей судов в различных мероприятиях", - сказал В.Путин, выступая на V Каспийском саммите в Актау.

Он, в частности, предложил морякам принять участие в конкурсе "Кубок моря", который проводится в Каспийском регионе в рамках Международных армейских игр.

Президент отметил также важность соглашения о предотвращении инцидентов на Каспии, добавив, что оно "будет значительно укреплять систему мер доверия в регионе".

"Действенным механизмом сотрудничества на этом направлении могли бы стать регулярные консультации по линии военно-морского флота наших стран, встречи командующих флотами", - сказал В.Путин.