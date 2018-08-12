Конвенция по Каспию должна быть использована для стимулирования товарооборота прибрежных стран - Назарбаев

Страны Каспийского моря должны использовать положения конвенции для увеличения взаимного товарооборота, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Нам необходимо в полной мере использовать возможности конвенции и подписываемых документов для стимулирования торгово-экономических отношений прибрежных государств. Несмотря на то, что в 2017 году товарооборот между нашими странами вырос на 12%, но в сравнении с предыдущим годом, в пятилетнем разрезе, ввиду различных причин все же наблюдается значительное сокращение взаимной торговли", - сказал Н.Назарбаев, на V саммите глав прикаспийских государств в Актау в воскресенье.
Он отметил, что в одном из подписываемых межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве заложен механизм пятисторонних встреч министров экономики "Каспийской пятерки".
"Считаю целесообразным проводить такие встречи на регулярной основе, при этом особое внимание на этих консультациях должно уделяться расширению номенклатуры товаров взаимной торговли между странами. С развитием производств в наших странах сегодня на взаимовыгодной основе мы можем заместить друг другу многие виды продукции, которые мы замещаем за счет дальнего зарубежья", - заключил глава государства.
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