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Регион 12.08.2018 17:49

Глубоководный порт планируется построить в районе Каспийска, сообщил Путин

В РФ к 2025 году запланировано строительство глубоководного порта в районе Каспийска, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы проинформировать, что в России принята и реализуется стратегия развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года, в ней определены перспективы комплексной модернизации каспийских морских коммуникаций, сопутствующей железнодорожной и автомобильной инфраструктуры", - сказал В.Путин на V Каспийском саммите в Актау.

В частности, по его словам, "запланировано строительство до 2025 года нового глубоководного порта Каспийска". Порт будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тыс. тонн, добавил глава государства.

По его словам, российская сторона стремится повысить конкурентоспособность грузовых и пассажирских перевозок, интегрировать российские портовые мощности в глобальные и евразийские транспортно-логистические цепочки, кратно увеличить объемы обрабатываемых грузов.

"Мы поддерживаем также проект международного коридора "Север-Юг", предусматривает он и железнодорожное, паромное, автомобильное сообщение, которые мы намерены развивать. Его запуск позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы. Ежегодно это до 25 млн тонн из европейских стран через Иран на Ближний Восток и Средний Восток, а также в Южную Азию", - сказал В.Путин.

Он добавил: "Развитию международных перевозок, обеспечению равных, унифицированных условий для транзита по Каспию могла бы способствовать и разработка пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта. Эксперты пяти стран могли бы теперь более плотно заняться проектом такого соглашения".

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙСК, ПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]