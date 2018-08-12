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Регион 12.08.2018 15:31

Президент Туркменистана: главы МИД прикаспийских стран должны запустить механизм регулярных консультаций

Министры иностранных дел прикаспийских стран должны как можно скорее начать регулярные консультации, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"В готовых сегодня к подписанию документах есть положение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министров иностранных дел. В связи с этим предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам наших странах в ближайшее после саммита время рассмотреть вопрос практической реализации этого положения", - сказал Г.Бердымухамедов на саммите в Актау в воскресенье.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КАСПИЙ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]