Президент Туркменистана: главы МИД прикаспийских стран должны запустить механизм регулярных консультаций

Министры иностранных дел прикаспийских стран должны как можно скорее начать регулярные консультации, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"В готовых сегодня к подписанию документах есть положение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министров иностранных дел. В связи с этим предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам наших странах в ближайшее после саммита время рассмотреть вопрос практической реализации этого положения", - сказал Г.Бердымухамедов на саммите в Актау в воскресенье.