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Регион 12.08.2018 18:10

Заход военного транспорта в порты соседних государств Каспия возможен для оказания помощи морским и воздушным судам, терпящим бедствие - конвенция

Несанкционированный заход военных кораблей, подводных лодок и других транспортных средств прибрежных государств Каспия в порты в пределах территориальных вод другой стороны запрещен конвенцией о его правовом статусе.

Лидеры России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана в воскресенье на V Каспийском саммите в Актау подписали конвенцию о правовом статусе Каспия.

Согласно документу, исключением для захода военных транспортных средств составляют случаи, когда на это имеется соответствующее разрешение или это необходимо вследствие непреодолимой силы или бедствия или для оказания помощи лицам, морским и воздушным судам, терпящим бедствие.

Согласно документу, проход через территориальные воды считается нарушающим мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства, если при его совершении осуществляется, в частности, "угроза силой или ее применение против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости, прибрежного государства или каким-либо другим образом в нарушение принципов международного права, воплощенных в уставе ООН".

Также нарушающим мир считаются любые маневры или учения с оружием любого вида, любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства, подъем в воздух, посадка или принятие на борт любого летательного аппарата или военного устройства и управление им, любая рыболовная деятельность, посадка или высадка любого лица вопреки таможенным, фискальным, иммиграционным или санитарным законам и правилам прибрежного государства.

В конвенции, в частности, есть положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав.

Документ определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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