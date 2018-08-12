Посол США в Великобритании призывает Лондон прекратить поддержку соглашения по иранской ядерной программе

Посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон в статье для газеты "Сандэй телеграф" обратился с призывом к британским властям прекратить попытки сохранить соглашение по ядерной программе Ирана и поддержать нынешнюю политику Вашингтона в отношении Тегерана.

"Наступило время уйти прочь от ущербного соглашения 2015 года. Мы призываем глобальную Британию использовать ее значительную дипломатическую мощь и влияние и присоединиться к нам в то время, как мы возглавляем глобальную скоординированную капанию по достижению по-настоящему всеобъемлющего соглашения (с Ираном - ИФ)", - отметил посол.

Он подверг критике Ирана за спонсирование "прокси-войн" и враждебной деятельности вместо инвестирования средств в национальную экономику и подчеркнул, что Ирану необходимы существенные изменения в его политике для приведения в норму собственного поведения.

"До этого момента Америка будет наращивать свое давление, и мы хотим, чтобы Соединенное Королевство было на нашей стороне", - добавил посол.

Ранее государственный министр Великобритании по вопросам Ближнего Востока Алистер Берт заявил, что соглашение по ядерной программе играет важную роль в региональной безопасности, и что Лондон, вместе с ЕС, будет защищать британские компании от американских санкций. Он также сказал, что Лондон открыт для диалога с Вашингтоном по вопросам, касающимся Ирана.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке шестерки стран с Ираном по ядерной программе. Американская сторона восстановила санкции, снятые с Ирана в рамках соглашения 2015 года.

Европейские партнеры США по сделке неоднократно критиковали Вашингтон за этот шаг. Они призывают представителей европейского бизнеса сохранять контакты с Ираном, несмотря на риск американских санкций.