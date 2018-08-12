Назарбаев назвал конституцией Каспийского моря конвенцию, подписанную на региональном саммите

Конвенцию о статусе Каспийского моря можно считать региональной конституцией, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Конвенция является своего рода конституцией Каспийского моря, она призвана урегулировать весь комплекс вопросов связанных с правами и обязательствами прибрежных стран, а также стать гарантом безопасности стабильности и процветание региона в целом", - сказал Н.Назарбаев на брифинге по итогам V саммита глав прикаспийских государств в Актау в воскресенье.