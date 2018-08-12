Лавров считает возможной встречу лидеров РФ и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России встречаться с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику, в том числе США.
"Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится", - сказал С.Лавров.
Так он ответил на вопрос журналистов, актуален ли вопрос двусторонней встречи в свете заявлений Вашингтона о санкциях.
"По крайней мере и на уровне глав внешнеполитических ведомств мы такие контакты готовы развивать, если конечно же американская сторона будет готова действовать на основе баланса интересов, на основе равноправия и учета позиции друг друга", - сказал глава МИД РФ.
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