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Дальнее зарубежье 12.08.2018 18:59

Нетаньяху потребовал от ХАМАС полного прекращения огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье перед заседанием кабинета безопасности заявил, что будет добиваться от ХАМАС прекращения всякого насилия в отношении Израиля.

"У нас ясное требование - полное прекращение огня", - приводит слова премьера издание "Джерузалем пост".

"К настоящему моменту мы уничтожили сотни военных целей ХАМАС. При каждой серии атак (со стороны ХАМАС - ИФ) армия обороны Израиля взимает с ХАМАС тяжелую плату. Я не буду раскрывать наши оперативные планы, но они готовы", - отметил премьер.

Он пояснил, что задача израильских властей - возвратить безопасность населению юга Израиля и близлежащих районов, и что эта цель будет "выполнена полностью",

Ранее местные СМИ сообщали, что между боевиками движения ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о временном прекращении боевых действий друг против друга после серьезного обострения обстановки в районе сектора Газа и активного обмена ударами.

Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта и ООН, отмечали СМИ.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ХАМАС, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]