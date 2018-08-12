Нетаньяху потребовал от ХАМАС полного прекращения огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье перед заседанием кабинета безопасности заявил, что будет добиваться от ХАМАС прекращения всякого насилия в отношении Израиля.

"У нас ясное требование - полное прекращение огня", - приводит слова премьера издание "Джерузалем пост".

"К настоящему моменту мы уничтожили сотни военных целей ХАМАС. При каждой серии атак (со стороны ХАМАС - ИФ) армия обороны Израиля взимает с ХАМАС тяжелую плату. Я не буду раскрывать наши оперативные планы, но они готовы", - отметил премьер.

Он пояснил, что задача израильских властей - возвратить безопасность населению юга Израиля и близлежащих районов, и что эта цель будет "выполнена полностью",

Ранее местные СМИ сообщали, что между боевиками движения ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о временном прекращении боевых действий друг против друга после серьезного обострения обстановки в районе сектора Газа и активного обмена ударами.

Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта и ООН, отмечали СМИ.