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Регион 12.08.2018 17:32

С помощью Ирана и РФ сирийская армия сыграла важную роль в борьбе с терроризмом - Рухани

Президент РФ Владимир Путин "на полях" Каспийского саммита провёл двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

"У нас большой объём сотрудничества, много вопросов по Каспию и по урегулированию очень острых кризисов, в том числе сирийского кризиса", - сказал В.Путин, открывая встречу.

"Хотел бы вас проинформировать, как идут контакты с нашими партнерами по этой сложной проблеме. Хотя наши коллеги в постоянном контакте друг с другом находятся, личные встречи очень важны", - отметил глава российского государства.

В свою очередь президент Ирана отметил, что рад возможности встретиться с президентом РФ "на полях" саммита прикаспийских государств.

"Очень рад тому факту, что с каждым годом наши двусторонние отношения развиваются только в позитивном поле", - сказал Х.Рухани.

Он напомнил, что недавно Иран официально расширил своё сотрудничество с ЕврАзЭс.

"Это новое событие, которое может способствовать развитию торговли между нашими сторонами", - считает он.

"Другая сфера нашего взаимодействия - борьба с терроризмом, установление стабильности в регионе. Наша общая задача - это установление стабильности и мира во всем регионе, дать безопасность сторонам в этом регионе. Весь мир стал свидетелем того, что при помощи Ирана и РФ сирийская армия смогла сыграть важную роль в деле борьбы с терроризмом внутри своей страны", - отметил он.

По словам Х.Рухани, все меры, которые принимает РФ, Иран и Турция, помогают установлению мира и безопасности в САР.

"В последние годы у нас два больших успеха. Первое - это сотрудничество Ирана и России и других стран в деле достижения договорённости в рамках ядерной сделки, второй успех - сотрудничество РФ, Ирана и Турции в деле установлении мира и безопасности в Сирии", - сказал он.

"Мы настроены на то, что устранять другие препятствия и разрешать другие глобальные проблемы только в рамках диалога", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]