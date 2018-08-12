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Регион 12.08.2018 16:49

Пятеро президентов выпустили в Каспий мальков осетра

Лидеры "каспийской пятёрки" после подписания конвенции о статусе Каспия приняли участие в церемонии фотографирования и совершили прогулку по набережной города Актау.

После прогулки они совместно выпустили молодь осетра в Каспийское море.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ПЯТЕРКА, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]