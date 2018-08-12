Каспий стал внешней транспортной артерией – Алиев

Каспий стал внешней транспортной артерией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает сайт главы казахстанского государства.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы все положения Конвенции были выполнены, и чтобы Каспий и дальше играл роль стабилизатора в регионе», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, открывшийся в мае текущего года в Азербайджане порт Алят обеспечит полную интеграцию транспортных потоков.

Президент отметил политические и экономические выгоды использования транзитных возможностей Азербайджана и Казахстана.

«Я очень рад вновь побывать на земле братского Казахстана. Для нас Мангистауский регион – очень близкий и исторически, и географически. Новые возможности порта Курык позволят нам еще более тесно сотрудничать», - сказал И.Алиев, поздравив своего казахстанского коллегу с открытием мультимодального хаба на Каспии и большими достижениями, демонстрирующими динамичное развитие Казахстана.

В свою очередь, Н.Назарбаев отметил, что процесс урегулирования правового статуса Каспия, наконец, получил свое логическое завершение путем подписания соответствующей Конвенции.

Он подчеркнул, что накануне состоялось знаковое событие – запуск мультимодального хаба порта Курык, открывающего новые транспортно-логистические возможности для всех стран региона, в том числе и для Азербайджана.

«Мы построили железную дорогу вдоль всего Казахстана и шесть автомобильных переходов, два из которых находятся на границе с Китаем. Мы возвели логистический терминал в порту Ляньюньган на Тихом океане и проложили современный автобан через всю территорию нашей страны», - отметил президент Казахстана.

В воскресенье в Актау на саммите глав прикаспийских государств состоялось подписание Конвенции о правовом статусе Каспия.