Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 35° Завтра 22° 28° 14 Авг 22° 27° 15 Авг 22° 28°

Внешняя политика 12.08.2018 18:58

Каспий стал внешней транспортной артерией – Алиев

Каспий стал внешней транспортной артерией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает сайт главы казахстанского государства.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы все положения Конвенции были выполнены, и чтобы Каспий и дальше играл роль стабилизатора в регионе», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, открывшийся в мае текущего года в Азербайджане порт Алят обеспечит полную интеграцию транспортных потоков.

Президент отметил политические и экономические выгоды использования транзитных возможностей Азербайджана и Казахстана.

«Я очень рад вновь побывать на земле братского Казахстана. Для нас Мангистауский регион – очень близкий и исторически, и географически. Новые возможности порта Курык позволят нам еще более тесно сотрудничать», - сказал И.Алиев, поздравив своего казахстанского коллегу с открытием мультимодального хаба на Каспии и большими достижениями, демонстрирующими динамичное развитие Казахстана.

В свою очередь, Н.Назарбаев отметил, что процесс урегулирования правового статуса Каспия, наконец, получил свое логическое завершение путем подписания соответствующей Конвенции.

Он подчеркнул, что накануне состоялось знаковое событие – запуск мультимодального хаба порта Курык, открывающего новые транспортно-логистические возможности для всех стран региона, в том числе и для Азербайджана.

«Мы построили железную дорогу вдоль всего Казахстана и шесть автомобильных переходов, два из которых находятся на границе с Китаем. Мы возвели логистический терминал в порту Ляньюньган на Тихом океане и проложили современный автобан через всю территорию нашей страны», - отметил президент Казахстана.

В воскресенье в Актау на саммите глав прикаспийских государств состоялось подписание Конвенции о правовом статусе Каспия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, КАСПИЙ


Похожие новости


Путин и Назарбаев обсудили взаимодействие в ЕврАзЭС и подготовку к Каспийскому саммиту Назарбаев назвал победу Эрдогана на выборах убедительным свидетельством народной поддержки Назарбаев поздравил Эрдогана с предстоящим запуском Трансанатолийского газопровода Лидеры России и Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Армении Назарбаев выступает при урегулировании кризиса в Армении за мирный диалог сторон

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]