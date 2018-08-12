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Дальнее зарубежье 12.08.2018 19:50

Взрыв на севере Сирии унес жизни более 35 человек - "Ассошиэйтед пресс"

Не менее 36 человек, включая детей, погибли в сирийской деревне Сармада (провинция Идлиб), расположенной вблизи границы с Турцией, в результате взрыва, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителей сирийской оппозиции.

Также сообщается о большом числе раненых.

По данным оппозиционеров, взрыв прогремел в подвале одного из зданий, где хранилось вооружение. После взрыва произошло обрушение двух зданий.

Оружейный склад принадлежал группе, связанной с "Аль-Каидой", отмечает АП.

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Тэги: СИРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]