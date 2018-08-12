Не менее 36 человек, включая детей, погибли в сирийской деревне Сармада (провинция Идлиб), расположенной вблизи границы с Турцией, в результате взрыва, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителей сирийской оппозиции.
Также сообщается о большом числе раненых.
По данным оппозиционеров, взрыв прогремел в подвале одного из зданий, где хранилось вооружение. После взрыва произошло обрушение двух зданий.
Оружейный склад принадлежал группе, связанной с "Аль-Каидой", отмечает АП.
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