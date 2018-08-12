ФХР против исключения хоккея из программы зимних Олимпийских игр

Федерация хоккея России выступает против изменения формата олимпийского турнира по хоккею, сообщает пресс-служба ФХР в воскресенье.
"В связи с возникшим в СМИ обсуждением формата олимпийского хоккейного турнира, Федерация хоккея России считает необходимым обозначить свою позицию. Олимпийский хоккейный турнир - важнейшее международное соревнование, и участие в нем мужской и женской национальных сборных абсолютно необходимо. Национальная хоккейная лига вправе принимать решение об участии её игроков в Олимпиаде. Однако проведение олимпийского хоккейного турнира не зависит от позиции НХЛ", - говорится в сообщении.
"Олимпиада-2018 показала, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остается высокими независимо от участия игроков НХЛ. ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира - выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе. Ближайший конгресс ИИХФ пройдет 27-28 сентября на Мальте", - отмечается там.
Раннее в СМИ появилась информация о том, что хоккей может быть исключен из программы зимних Олимпийских игр, или же в турнире национальные команды могут быть представлены игроками младше 23-х лет.
По решению Национальной хоккейной лиги, игроки, выступающие в клубах НХЛ, не принимали участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
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