Алиев и Рухани уверены в укреплении сотрудничества между прикаспийскими странами

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Ирана Хасан Рухани выражают уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между прикаспийскими государствами, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
На состоявшейся в Актау встрече президенты двух стран отметили значение подписанной на Пятом саммите глав прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспия.
Касаясь двустороннего сотрудничества, И.Алиев и Х.Рухани подчеркнули успешное развитие отношений между Баку и Тегераном в политической, экономической и других областях, отметили наличие хороших результатов реализации совместных экономических проектов.
Также президенты отметили успешное сотрудничество в энергетической, транспортной и инфраструктурной сферах, а также по транспортному коридору Север-Юг.
И.Алиев и Х.Рухани обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес сторон.
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