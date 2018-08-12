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Внешняя политика 12.08.2018 20:21

Алиев и Рухани уверены в укреплении сотрудничества между прикаспийскими странами

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Ирана Хасан Рухани выражают уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между прикаспийскими государствами, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

На состоявшейся в Актау встрече президенты двух стран отметили значение подписанной на Пятом саммите глав прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспия.

Касаясь двустороннего сотрудничества, И.Алиев и Х.Рухани подчеркнули успешное развитие отношений между Баку и Тегераном в политической, экономической и других областях, отметили наличие хороших результатов реализации совместных экономических проектов.

Также президенты отметили успешное сотрудничество в энергетической, транспортной и инфраструктурной сферах, а также по транспортному коридору Север-Юг.

И.Алиев и Х.Рухани обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес сторон.

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Тэги: ИРАН, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]