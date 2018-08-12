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Транспорт и связь 12.08.2018 20:41

Азербайджан ожидает увеличения грузопотока через свою территорию – президент Алиев

Азербайджан ожидает существенного увеличения грузопотока через свою территорию посредством транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток, заявил президент Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати на V саммите глав прикаспийских государств в Актау, сообщает сайт главы государства.

«В рамках заседания сегодня я отметил, что по коридору Север-Юг в этом году между Ираном и Россией грузоперевозки выросли более чем в 100 раз. На территории Азербайджана все работы в этом направлении завершены, и мы ожидаем увеличения грузопотока», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, Азербайджан также осуществил проект, объединяющий железные дороги Европы и Азии.

«И по этому коридору также ожидаем огромный рост грузопотока. Все это дополнительные возможности для наших стран. Это экономическое благополучие, это превращение наших стран в важный транзитный узел мирового масштаба», - сказал И.Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан активно инвестирует в транспортную инфраструктуру, «и проекты, которые мы реализовали, позволяют нам сегодня рассматривать Каспий как важную транспортную артерию».

«Коридор Восток-Запад, в рамках которого Азербайджан представляет свои транзитные услуги Казахстану и Туркменистану, коридор Север-Юг, по которому осуществляется транзит через Азербайджан между Ираном и Россией - это проекты, которые укрепляют экономическое сотрудничество, создают новые рабочие места, еще ближе делают наши страны друг к другу и способствуют укреплению стабильности и безопасности», - сказал И.Алиев.

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Тэги: РЕГИОН, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]