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Регион 12.08.2018 20:58

Конвенция о правовом статусе Каспия открывает широкие перспективы странам региона – Ильхам Алиев

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открывает широкие перспективы для тесного взаимодействия прикаспийских стран, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

«Сегодня безопасность и стабильность на Каспии определяются Конвенцией, которую мы подписали. Естественно, это открывает широкие перспективы для тесного взаимодействия прикаспийских стран, решения вопросов экономического, транспортного характера, вопросов, которые будут способствовать улучшению уровня жизни наших народов», - подчеркнул И.Алиев, выступая с заявлением для печати на V саммите глав прикаспийских государств в Актау.

Президент назвал историческим подписание Конвенции о правовом статусе Каспия.

«Азербайджан на всех этапах подготовки этого документа конструктивно работал и вносил свой вклад, так же как и другие прикаспийские страны, для того, чтобы этот документ был подписан», - подчеркнул он.

И.Алиев выразил благодарность своим коллегам за активную работу в направлении подписания этого важного документа, «определяющего общеправовой режим Каспийского моря».

«И до подписания Конвенции Каспий был морем безопасности, морем стабильности, и гарантом стабильности и безопасности на Каспии были наши отношения - и двусторонние, и многосторонние. Между Прикаспийскими странами существует высокий уровень сотрудничества, доверия, взаимодействия, и это - главный гарант безопасности и стабильности», - подчеркнул глава государства.

По его словам, Баку нацелен на продолжение сотрудничества.

«Азербайджан со всеми прикаспийскими странами имеет очень тесные, доверительные отношения, отношения, основанные на учете взаимных интересов, на равноправии, на уважении территориальной целостности и суверенитета всех стран», - сказал президент.

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Тэги: КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]