Азербайджан выступает за предотвращение загрязнения Каспия при осуществлении нефтегазовых операций

Баку вносит активный вклад в улучшение экологической ситуации в Каспийском море, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

«Азербайджан вносит активный и большой вклад в улучшение экологической ситуации на Каспии. Меры, которые предпринимает наше правительство, нацелены на то, чтобы предотвратить загрязнение Каспийского моря, особенно при осуществлении нефтегазовых операций», - подчеркнул И.Алиев, выступая с заявлением для печати на V саммите глав прикаспийских государств в Актау.

По его словам, выступая на саммите, он отметил, что все нефтегазовые операции, осуществляемые Азербайджаном в период независимости, соответствуют международным стандартам İSO.

«В следующем году мы будем отмечать 70-летие добычи нефти на Каспии, что является первой добычей нефти на морских месторождениях. Конечно же, за годы эксплуатации нефтегазовых ресурсов Каспия в предыдущие годы в определенной степени экология Каспия пострадала. Но сегодня наша страна делает все для того, чтобы Каспий был зоной экологического развития, экологической стабильности», - отметил И.Алиев.