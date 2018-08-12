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Экология 12.08.2018 21:27

Азербайджан выступает за предотвращение загрязнения Каспия при осуществлении нефтегазовых операций

Баку вносит активный вклад в улучшение экологической ситуации в Каспийском море, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

«Азербайджан вносит активный и большой вклад в улучшение экологической ситуации на Каспии. Меры, которые предпринимает наше правительство, нацелены на то, чтобы предотвратить загрязнение Каспийского моря, особенно при осуществлении нефтегазовых операций», - подчеркнул И.Алиев, выступая с заявлением для печати на V саммите глав прикаспийских государств в Актау.

По его словам, выступая на саммите, он отметил, что все нефтегазовые операции, осуществляемые Азербайджаном в период независимости, соответствуют международным стандартам İSO.

«В следующем году мы будем отмечать 70-летие добычи нефти на Каспии, что является первой добычей нефти на морских месторождениях. Конечно же, за годы эксплуатации нефтегазовых ресурсов Каспия в предыдущие годы в определенной степени экология Каспия пострадала. Но сегодня наша страна делает все для того, чтобы Каспий был зоной экологического развития, экологической стабильности», - отметил И.Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАСПИЙ, НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА, ЭКОЛОГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]