Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.958 RUR   0.0255 GBR   2.1801 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.81 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 28° Завтра 22° 27° 15 Авг 22° 28° 16 Авг 22° 30°

Дальнее зарубежье 13.08.2018 08:57

Южной Корея и КНДР обсуждают подготовку третьего межкорейского саммита

Делегации Южной Кореи и КНДР на министерском уровне приступили в понедельник к обсуждению вопросов проведения третьей встречи руководителей двух государств, сообщили СМИ из Сеула.

Переговоры проходят в пограничной деревне Панмунджом. Южнокорейскую делегацию возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, северокорейскую - председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Как сообщалось, на переговорах будут согласовываться место и время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В достигнутые ранее договоренности о проведении саммита осенью текущего года в Пхеньяне могут быть внесены изменения.

Представитель администрации Южной Кореи заявил журналистам, что "Пхеньян будет рассматриваться как место встречи в соответствии с совместным заявлением (предыдущего саммита - ИФ)".

"Не считаю, что встреча может пройти именно и только в Пхеньяне, и не могу сказать, что это место встречи определено без возможности внесения изменений", - сказал представитель Сеула.

Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в апреле и мае этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САММИТ


Похожие новости


Место и время встречи руководителей КНДР и Южной Кореи могут быть изменены Военные Южной Кореи и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне Генералы Южной Кореи и КНДР обсудят меры снижения военной напряженности Южная Корея и КНДР обменялись списками кандидатов для встреч родственников Сеул не комментирует визит госсекретаря США в Пхеньян на будущей неделе Южная Корея и КНДР согласились начать проект по соединению своих дорог

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]