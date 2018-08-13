Южной Корея и КНДР обсуждают подготовку третьего межкорейского саммита

Делегации Южной Кореи и КНДР на министерском уровне приступили в понедельник к обсуждению вопросов проведения третьей встречи руководителей двух государств, сообщили СМИ из Сеула.
Переговоры проходят в пограничной деревне Панмунджом. Южнокорейскую делегацию возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, северокорейскую - председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.
Как сообщалось, на переговорах будут согласовываться место и время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В достигнутые ранее договоренности о проведении саммита осенью текущего года в Пхеньяне могут быть внесены изменения.
Представитель администрации Южной Кореи заявил журналистам, что "Пхеньян будет рассматриваться как место встречи в соответствии с совместным заявлением (предыдущего саммита - ИФ)".
"Не считаю, что встреча может пройти именно и только в Пхеньяне, и не могу сказать, что это место встречи определено без возможности внесения изменений", - сказал представитель Сеула.
Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в апреле и мае этого года.
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